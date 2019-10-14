''Barış Pınarı hayırlı sonuçlar getirsin''

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, “Eskimeyen Şarkılar” konseptiyle Sümerler Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın sonucunun hayırlı olmasını diledi. Şahin, “Barış içinde olalım. İnşallah sonuçlar hayırlı olur. Güzel olaylar olur” ifadelerini kullandı. Memleketi Hatay’da 10 yıl sonra konser vermekten dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Şahin, kentte tüm dinlerin, ırkların, mezheplerin el ele ve kalp kalbe olduğunu söyledi ve bunu tüm dünya ülkelerinin örnek almasını diledi.