Baş Belası'nın Perihan'ı Neşe Baykent kimdir? İşte Neşe Baykent'in oynadığı diziler

27 Haziran 2021 Pazar 16:20 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 16:20

Neşe Baykent kimdir? sorusu, Atv ekranlarında başlayan yeni dizi Baş Belası'nı izleyenler tarafından gündeme geldi. Neşe Baykent, dizide Perihan Aydoğan karakterini canlandırıyor. Beni Affet ve Unutma Beni, Neşe Baykent'in oynadığı diziler arasında en uzun soluklu olanlardır. Peki Baş Belası'nın Perihan'ı Neşe Baykent kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Neşe Baykent'in oynadığı diziler.

BAŞ BELASI PERİHAN KİMDİR?

Baş Belası'nın Perihan'ı Neşe Baykent, dizide İpek'in annesi. Yaşına göre güzel, hoş, alımlı bir kadındır. Zevkli ve zarif. Ona Perihan diyen sayılı. Herkes Peri diyor. Kendisine hayranlık besleyen Nazlı'nın deyimiyle cemiyetin "kraliçe"siyken kızına bir türlü yakıştıramadığı, pek hoşlanmadığı ama katlanmak zorunda kaldığı damadının karıştığı olaylar sebebiyle tahtından indiriliyor.

Perihan her zaman gururlu, mağrur bir kadın. Baskın bir karakter, sözünün dinlenmesini seviyor. Kendine güveniyor. Lafını hiç sakınmıyor, kimseden korkusu yok. Torununa çok düşkün. İpek'in emniyette çalışmasından, hayatını tehlikeye atmasından son derece şikayetçi.

NEŞE BAYKENT KİMDİR?

Neşe Baykent, 1975 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Neşe Baykent, 1998 yılında rol aldığı Keşanlı Ali Destanı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Yer Altında Dünya Var, Şelale, Kınacılar Konağı, Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Beni Deli Etme gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

NEŞE BAYKENT OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Afili Aşk (Yelda Yiğiter) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Nilüfer) (TV Dizisi)

2015-2016 – Kara Sevda (Vildan) (TV Dizisi)

2013-2015 – Deniz Yıldızı (Neriman) (TV Dizisi)

2011 – Beni Affet (Derya) (TV Dizisi)

2011 – Şefkat Tepe (Ayşe) (TV Dizisi)

2008-2015 – Unutma Beni (Mehtap) (TV Dizisi)

2008 – Kınacılar Konağı (Gelin) (TV Dizisi)

2001 – Şellale (Sinema Filmi)

2001 – Yeraltında Dünya Var (TV Filmi)

1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)