Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna iki isim dahil oldu! Ortalık karışacak

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi oyuncu kadrosuna iki yeni isim eklendi.

Tuğba Melis Türk; dizide güzelliğiyle dikkat çeken, genç yaşta hayatın zorluklarıyla yüzleşmiş bir kadın olan Çiğdem karakterini canlandıracak. Nermin'in yönlendirmesiyle bir stratejinin parçası olarak Gökhan'ın hayatına dahil olan Çiğdem, Gökhan'ın hayatını karma karışık edecek.

Gizem Yanık'ın hayat vereceği Aygül karakteri ise; İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören, umut dolu ve edebiyata tutkuyla bağlı genç bir kadındır. "Ayvaz" dergisinin ilk kadın yazarı olan Aygül'ün düşünce tarzı, duruşuyla yaşıtlarından ayrılması zaman zaman Metin ile sürtüşmeler yaşamasına neden olacak

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı 'Bir Zamanlar İstanbul' yeni katılan oyuncuların da yer aldığı yeni bölümüyle cuma günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.