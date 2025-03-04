İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4562
  • EURO
    38,4936
  • ALTIN
    3427.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Bir Zamanlar İstanbul'a üç büyük transfer!

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisine; Demir Karahan, Osman Albayrak ve Taner Turan dahil oldu.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 15:42 - Güncelleme:
Bir Zamanlar İstanbul'a üç büyük transfer!
ABONE OL

TRT 1'in Cuma akşamları ekrana gelen dizisi Bir Zamanlar İstanbul'a yeni isimler dahil oldu. Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi anlatan diziye oyuncular; Demir Karahan, Osman Albayrak ve Taner Turan katıldı.

Demir Karahan'ın oynayacağı Tuğrul Bey; devletin içindeki asıl devleti korumaya çalışan gizli bir yapılanma olan Serdengeçtiler'in önemli bir ismiyken, geçtiğimiz hafta diziye katılan Osman Albayrak'sa ülkenin dört bir yanında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Osman'ı oynuyor.

Taner Turan ise karanlık dünyanın en güçlü isimlerinden biri olan Mithat, bilinen adıyla Senyor olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

  • demir karahan
  • bir zamanlar istanbul
  • trt1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.