Bir Zamanlar İstanbul'a üç büyük transfer!

TRT 1'in Cuma akşamları ekrana gelen dizisi Bir Zamanlar İstanbul'a yeni isimler dahil oldu. Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi anlatan diziye oyuncular; Demir Karahan, Osman Albayrak ve Taner Turan katıldı.

Demir Karahan'ın oynayacağı Tuğrul Bey; devletin içindeki asıl devleti korumaya çalışan gizli bir yapılanma olan Serdengeçtiler'in önemli bir ismiyken, geçtiğimiz hafta diziye katılan Osman Albayrak'sa ülkenin dört bir yanında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Osman'ı oynuyor.

Taner Turan ise karanlık dünyanın en güçlü isimlerinden biri olan Mithat, bilinen adıyla Senyor olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.