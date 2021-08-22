22 Ağustos 2021 Pazar 12:36 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:36

Burcu Biricik'in de Instagram hesabı kapatıldı. Başarılı oyuncunun takipçileri, hesabın kapatılmasının ardından ünlü ismi soru yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz günlerde de Kerem Bursin'in hesabı kapanmıştı.

Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı dondurulmuştu.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tutmuştu. Kendisine gelen yorumlara karşılık Kerem Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, Instagram'dan yardım istediğini belirtmişti.

2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştiren Burcu Biricik'in kişisel profili de Instagram tarafından kapatıldı.

Kerem Bürsin'in ardından meslektaşı Burcu Biricik de aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Ünlü oyuncunun hesabının kapanmasının ardından bir diğer kötü haber de güzel oyuncu Burcu Biricik'ten geldi. Camdaki Kız'ın Nalan'ı oyuncu Burcu Biricik'in de yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Instagram hesabı kapandı. Burcu Biricik, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

"Sen Çal Kapımı" dizisinde sergilediği performansla sevenlerinden yoğun ilgi gören oyuncu Kerem Bürsin'in Instagram hesabı geçtiğimiz gün kapatılmıştı. 9 milyon takipçisi olan hesabın kapanmasıyla hayranlar, yakışıklı oyuncuyu Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 04.05.1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada "İkinin Biri", "Yaşlı Hanımın Ziyareti", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan "Maçolar" dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Biricik, zamanla ekranların aranan oyuncularından biri oldu.