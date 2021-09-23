23 Eylül 2021 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:47

Çağatay Ulusoy, yepyeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. En son 'Menajerimi Ara' dizisine konuk olan oyuncu, uzun süredir bir projede rol almamıştı. Gerçek hayattan esinlenerek uyarlanacak olan dizide, Çağatay Ulusoy'un partnerleri için adı geçen isimler arasında Neslihan Atagül ve Özge Gürel yer alıyor. Peki Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilenler...

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisine konuk olmuştu. 45. bölümün ardından final yaparak ekranlara veda etmişti. Çağatay Ulusoy'un televizyonlara dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Sonunda ekranlara dönmeye karar veren ünlü oyuncunun yer alacağı yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy'un, yapımcı Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortak olduğu OGM Pictures imzalı 'Yalı Çapkını' dizisi için anlaştığı öğrenildi. Senaryo yazımı devam eden dizi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanacak.

Gerçek hayattan esinlenerek uyarlanacak olan dizide, Çağatay Ulusoy'un partnerleri için adı geçen isimler arasında Neslihan Atagül ve Özge Gürel yer alıyor.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağatay Ulusoy, 1990 yılında İstanbul'da doğdu.

31 yaşında olan oyuncu, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu.

2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Ayrıca oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır.

Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynadı.Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı.

Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynadı.

Yıldırım Türker'in senaryosunu yazdığı "Delibal" adlı sinema filminde "Barış" karakteri ile başrolü oynadı.

Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu.

Çağatay Ulusoy, 2016 yılında yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmıştır.

Çağatay Ulusoy'un Aldığı Ödüller

42. Altın Kelebek Ödülleri 2015 - En İyi Erkek Oyuncu

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015 - En İyi Erkek Oyuncu

Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015 - Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu

Türkiye Gençlik Ödülleri 2015 - En İyi Erkek Oyuncu

Elle Style Awards 2014 - Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu

Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014 - En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu (Medcezir)

Seul Uluslararsı Drama Ödülleri 2014 - En İyi Erkek Oyuncu Adayı

"En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir"

Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl / Quality Ödülleri 2014 - En İyi Erkek Oyuncu

Oyuncular Sitesi - Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013 - En İyi Erkek Oyuncu