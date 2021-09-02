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Magazin

Cihat Tamer'den din ile ilgili hadsiz sözler!

Oyuncu Cihat Tamer, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze töreninde skandal ifadelere imza attı. Tamer '70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz.' dedi.

2 Eylül 2021 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 20:23
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Cihat Tamer, 31 Ağustos salı günü hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy için düzenlenen cenaze töreninde skandal ifadeler kullandı. Tamer "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz." dedi.

İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Cihat Tamer iki gün önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için düzenlenen törende skandal ifadeler kullandı.

Tamer, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. ifadelerini kullandı.

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