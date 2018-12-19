Demet Akalın kimdir Hande Yener barıştı mı Demet Akalın kaç yaşında Hande Yener kavgası son durum

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Demet Akalın ile Hande Yener barıştı mı?



Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü olan Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki 11 yıllık kavga sona erdi. Demet Akalın ile Hande Yener'in barıştıklarına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Akalın barışma haberlerine ilişkin açıklamayı 2. sayfa programında yaptı.

Geçtiğimiz ay yıllardır polemik yaşadığı Hande Yener'le karşılıklı olarak açtıkları davalardan vazgeçerek uzlaşma yoluna giden Demet Akalın, sosyal medya hesabından Hande Yener ve Ece Erken'le yer aldıkları bir kareyi "No negatif, Yes pozitif" notuyla paylaştı.

Akalın, gündeme damga vuran paylaşımından sonra 2. Sayfa programına açıklama yaptı. İşte Akalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hande Yener ve Demet Akalın karşılıklı açtığı davalarda uzlaşmaya gitti. İki taraf da davasını geri çekti.



Hande Yener, davayı çektikten sonra, "Hayatımda negatiflik değil hep pozitiflik istiyorum" dedi.



Paylaşım yaptıktan sonra Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Demet Akalın şu sözleri söyledi:



"Hande'nin yanında şu an kimler varsa onlar gerçek dostlarıdır. Çünkü çok değişmiş, hiç eski negatifliği yok. Pozitif birisi olmuş. Bizim hakkımızda yaptığı açıklama çok hoşuma gitti. Ben de ardından bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Çoluğumuz çocuğumuz var, kocaman oldular. Hayat kısa. Artık takılmamak lazım böyle şeylere."





DEMET AKALIN KİMDİR?



Başarılı müzik performansı ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Demet Akalın, şimdilerde eşi Okan Kurt’un yeni aldığı tırla ailecek çıktıkları gezide çektiği selfie fotoğrafını paylaşması ile gündemde.



23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu.



İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. O zamanki Üniversite sınavı şartları günümüze göre daha zor olduğu için hayalleri suya düştü.



Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken annesinin elinden tutmasıyla soluğu Yaşar Alptekin'in Mankenlik kursunda aldı ve arkası geldi...



1990 senesinde Mayo Güzeli seçildi. Ardından Neşe Erberk ajansda mankenlik yapmaya başladı. Hani o zamanlarda mankenlik ciddi ve iyi bir meslekti. Büyük performansla mesleğini sürdürürken bir gün sesinin güzelliğinin farkına vardı ve mankenlikte zirvedeyken "hadi bir de şarkı söyliyim" dedi ve en iyi gazinolarda dev isimlerin kadrosunda başladı yeni mesleğini icra etmeye..



Demet Akalın kimdir



Başardığını düşündüğü bir zamanda "hadi bir albümün olsun" dedi ve "SEBEBİM" adlı albümünü piyasaya çıkardı, işler yolunda gitti yani başarıya bir başarı daha eklendi ve artık mankenliği bırakıp tamamen şarkı söylemeyi seçti.



Daha sonra da "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" dedi ve ilk single çalışmasını çıkardı. O ekstra senin bu exstra benim derken artık sahnelerin bir parçası oldu.



Sonrası mı? "UNUTTUM" dedi ve 3. albüm çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Ehhh iyi de tepkiler aldı ve kendini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu kız da okuyo ya dedirtti.....



Uzun ve sıkı bir çalışma sonunda, nihayet beklediğimize değen radyolarda ve clublerde en çok istek alan albümü "BANANE" ile Türkiye'de hala konuşulmaya devam ediyor..



Demet Akalın 2006 yılında çıkardığı “Kusursuz 19” albümünü için MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Yine 2006 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" adlı şarkısı ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödülünün sahibi olmuştur. Bunlardan başka daha bir çok ödül sahibidir.



2013 yılında “Popstar” yarışmasında Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yaptı.



Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı.



Evlilikleri :



1.evliliği: Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında evlendi, 3 ay sonra boşandı.



2.evliliği: Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde evlendi, 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandı.



3.evliliği: Demet Akalın, 23 Nisan 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. Hala daha mutlu bir evlilik sürdürüyor.







HANDE YENER KİMDİR?



Güçlü sesi ve etkileyici görünüşü ile son dönemde müzik piyasasında hızlı bir yükseliş yakalayan ünlü pop yıldızı Hande Yener’in başarılarla dolu kariyeri ve özel hayatını sizler için araştırdık. Ünlü şarkıcı ile ilgili kimdir, kaç yaşında, çıkardığı albümler neler gibi merak edilenleri haberimizden bulabilirsiniz



Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973), bilinen sahne adıyla Hande Yener, Türk şarkıcı ve söz yazarı. Ses getiren bir çıkış yaptığı yıllardan itibaren sık sık çıkardığı albümlerle Türk pop müziğinde kendine yer edindi.



Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve sık değiştirdiği saç rengiyle adından bahsettirdi. Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yaptı, pop müzikten elektronik müziğe geçtiği dönemde yaptığı "bakkal müziği" tanımlaması yüzünden çeşitli tartışmaların içinde yer aldı.



Kariyerindeki adımları ve kişiliği birçok kez incelenerek yorumlandı, bazen "Türk Pop Müziğinin Kraliçesi" şeklinde anıldı. Bunun bir sonucu olarak onuncu stüdyo albümüne Kraliçe (2012) adını verdi.



Kadıköy, İstanbul’da doğan Hande Yener, ortaokul eğitimi sonrasında ailesi konservatuvara gitmesine izin vermeyince Erenköy Kız Lisesi’ne başladı ancak bu okulu ikinci sınıfta terk ederek evlendi.



Küçük yaşlarından beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapmak için Sezen Aksu’ya ulaşmaya çalıştı ve tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar aracılığıyla Aksu’yla tanıştı. Aksu’nun yanında bir dönem geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret’i 2000 yılında yayımladı



Hande Yener kimdir



Bu albümün ardından MÜ-YAP sertifikalı Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002), Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004) ve Apayrı (2006) dahil olmak üzere çeşitli başarılar yakalayarak 2000’lerin en iyileri arasında gösterilen albümler hazırlayıp satışa sundu.



"Yalanın Batsın", "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Acele Etme", "Kırmızı", "Kelepçe", "Aşkın Ateşi", "Kim Bilebilir Aşkı", "Romeo", "Sopa", "Bodrum", "Ya Ya Ya Ya", "Naber" ve "Sebastian" gibi birçok şarkısı hit oldu. Yener, hayranı olduğu ve birçok yerde övgüyle bahsettiği Madonna başta olmak üzere birçok isimden etkilendi.



İmajı, klipleri ve performansları Madonna’nın da aralarında bulunduğu çeşitli kişilerle benzer bulunarak sıkça karşılaştırıldı. Uzun yıllar dinlenebilecek albümler yapmayı istediğini ve müziğini güncel tutma çabası içinde olduğunu ifade etti.



Türkiye’de 2000’li yıllarda tek bir albümü bir milyondan fazla satan az sayıdaki şarkıcıdan biri olarak kayıtlara geçti. 2013’te YouTube’da en çok izlenen Türk şarkıcı oldu.



Aynı yıl kısa bir dönem ses yarışması Veliaht’ın jüri koltuğunda oturdu. LGBT topluluğu tarafından bir gey ikonu olarak görülen Yener, 2008’de Kraliçe Fabrika’da filmine gey ikonu olarak konuk oldu.



2015’te iş hayatına atılarak Muğla’da Sebastian Beach Club adlı gece kulübü ve plajı işletmeye başladı. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.