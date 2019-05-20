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Dila Tarkan kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Dila Tarkan kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir’in oyuncu sosyetik güzel Dila Tarkan’ı yakından takip etmesi ve sosyal medyadaki her paylaşımını beğenmesi, “Dila Tarkan kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Dila Tarkan kaç yaşında?” sorularının sorulmasına neden oldu. Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. İşte merak ettiğiniz detaylar…

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“Dila Tarkan kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Dila Tarkan kaç yaşında?” sorularına magazin severler tarafından yanıt aranıyor. Komedyen Murat Cemcir’in radarına giren sosyetik güzel Dila Tarkan herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran sosyetik güzel Dila Tarkan daha sonra ‘Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor’ iddiaları ile gündeme geldi. Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır.

DİLA TARKAN KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. 15'indeyken ailesiyle Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın içerisinde olan isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, son olarak Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme geldi.

 

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