Beş sezondur ilgiyle izlenen ve farklı ülkelerde de büyük beğeni toplayan dizi, 150. bölümü ile yarın ekranlara veda edecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, 2014 yılından bu yana yayında olan dizide bugüne kadar Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne, Moğollar'a, Bizans İmparatorluğu'na ve Candaroğulları Obasına karşı mücadeleleri ele alındı.

Yönetmenliğini ise Fethi Bayram ile Ahmet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği dizinin senaryosunu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve Serdar Özönalan kaleme aldı.

Dizinin ana karakterleri arasında, Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Engin Benli, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İğnemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Metin, Celal Al, Hakan Serim, Edip Zeydan, Melikşah Özen, Oğuzhan Yarımay, Çağla Naz Kargı, Enes Göçmen, Armağan Oğuz, Aytek Şayan ve Koray Şahinbaş yer alıyor.

Dizinin final konusu ise özetle şöyle:

"Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip iş birliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur."