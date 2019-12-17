'Dizi sektörü popüler kültür kurbanı olmasın' TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan “Bizimkiler” dizisinde “Halis” karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran, “Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı” dedi.