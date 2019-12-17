'Dizi sektörü popüler kültür kurbanı olmasın'
TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan “Bizimkiler” dizisinde “Halis” karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran, “Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı” dedi.
Uyandıran, Türk dizi ve sinema sektörünün dünya çapında büyük mesafe katettiğini söyledi. Özellikle dizi sektöründe popüler kültür anlayışının kırılması gerektiğini belirten Uyandıran, “Biraz yakışıklıysanız, biraz popülerseniz hemen bir dizide oynayabiliyorsunuz hatta başrol alabiliyorsunuz. Yapımcılar deneyimli oyuncuları da projelerine dahil etmeli” dedi.
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