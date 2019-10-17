''Doğa hepimizin sahip çıkalım''

TÜDAV’ın öncülüğünde Marmara kıyılarındaki çöpleri temizleyen ünlü şovmen sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak farkındalık yarattı. Bayülgen, “Yılda 500 ton plastik denize atılıyor. Mikro plastikler bizim ve çocuklarımızın vücutlarına kadar nüfuz etmiş durumda. Sürdürülebilir bir yaşam için hepimizin doğaya sahip çıkması gerekiyor. Bu amaçla Bref markasının ve TÜDAV’ın öncülüğünde hayata geçirilen projeye ben de katıldım. Hep birlikte kıyıdaki çöpleri topladık, uygun olanları geri dönüşüme yolladık” ifadelerini kullandı.