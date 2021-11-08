Sinem Ünsal hangi dizilerde oynadı? Elbet Bir Gün Gizem (Sinem Ünsal) kimdir?

8 Kasım 2021 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:51

Elbet Bir Gün dizisinde Gizem Kılıçlı rolünü canlandıran Sinem Ünsal hakkında araştırmalar hız kazandı. FOX Tv'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün'ün başrollerinden biri olan Sinem Ünsal, Gizem karakteriyle izleyenlerin dikkatini çekti. Peki Elbet Bir Gün Gizem (Sinem Ünsal) kimdir? Sinem Ünsal hangi dizilerde oynadı? İşte genç oyuncunun biyografisi

ELBET BİR GÜN GİZEM KİMDİR?

Gizem başarılı bir avukattır. Akıllı, zarif, çekici ve mesleğinde çok başarılıdır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet'le çok güzel giden bir evliliği vardır. Çocukluğu Sazlısu'da geçmiştir. Fakat çocukluğunda başına gelen felaketle beraber tüm geçmişini arkasında bırakmış, öğretmeninin yardımıyla İstanbul'da yepyeni bir hayata başlamıştır. En büyük korkusu bir gün geçmişin sırrının ortaya çıkması ve mutlu hayatının yerle bir olmasıdır. Gizem, hayatını ve ailesini korumak için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara genç bir kadındır.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 1993 yılında doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça'da yaşadı.

2016 tarihinde Azeri kökenli bir baba ve Çerkez kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğmuştur. Asker olan babası sayesinde birçok şehir dolaştı. Üniversite eğitimine kadar İzmir, Foça'da yaşadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü'nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye'de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri'nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

2019 yılında Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandırdı.

SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

Elbet Bir Gün / 2021

Mucize Doktor / 2019-2021

Kızım / 2018-2019

Siyah Beyaz Aşk / 2017-2018

Çoban Yıldızı / 2016 - 2017

Elbet Bir Gün dizi oyuncuları ve konusu! Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak?