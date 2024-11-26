Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi Haluk Bilginer ve Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül temsil etti.

21 ülkeden 56 adayın 14 kategoride yarıştığı 52. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

Ödül törenine, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle aday gösterilen Haluk Bilginer katıldı.

Dizi kategorisinde de başrollerini Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı "Safir" dizisi Türkiye'yi temsil etti.

Törene, Yağız ve Akgül'ün yanı sıra Safir'in yapımcıları Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp de katıldı.

New York'taki kırmızı halıda AA muhabirine konuşan Bilginer, Şahsiyet dizisi hakkında "Çok sevdiğimiz, severek yaptığımız bir işle iki kez aday olmak gurur vesilesi herkes adına." dedi.

Oyuncu Akgül, ilk defa Uluslararası Emmy Ödülleri'ne katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardı. Çok masalsı bir hikaye bir aşkı anlattık ve bunun izleyicide karşılığı olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yağız da ABD'ye ilk defa geldiklerini kaydederek, "Yarı finale kalan 1500 aday arasında son dörde kalmak, finalist olmak zaten çok büyük bir gurur bizim için." ifadesini kullandı.

Haluk Bilginer, 2019'da Şahsiyet dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü kazanmıştı.

- EMMY KAZANANLARI

Haluk Bilginer'in yarıştığı kategoride ödülü kazanan "The Sixth Commandment" dizisindeki İngiliz oyuncu Timothy Spall oldu.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Hunger"daki performansıyla Taylandlı Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying kazandı.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülüne Division Palermo, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne Drops of God layık bulundu.

"En İyi Telenovela" (Pembe Dizi) ödülünü ise İspanyol yapımı The Vow dizisi kazandı.