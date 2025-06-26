İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,781
  • EURO
    46,8642
  • ALTIN
    4281.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Erkan Avcı'dan radikal değişim! Son hali olay oldu
Magazin

Erkan Avcı'dan radikal değişim! Son hali olay oldu

Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Erkan Avcı, Tabii'de yayınlanan Yankı dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklara başladı. Yeni rolü için imaj yenileyen Erkan Avcı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi26 Haziran 2025 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Erkan Avcı'dan radikal değişim! Son hali olay oldu
ABONE OL

Erkan Avcı, son olarak başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi isimlerin yer aldığı 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda eden Kızıl Goncalar dizisinde rol aldı.

Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdai karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Erkan Avcı, dijital platform Tabii'nin ilgi gören yapımlarından Yankı dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yeni rolü için bambaşka bir görünüme bürünen Erkan Avcı, sosyal medya hesabından paylaştığı sakalsız ve protez saçlı haliyle takipçilerini şaşırttı. Oyuncunun bu radikal değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avcı'nın son haline "Çok iyi olmuş" ve "Başka biri gibi" yorumları yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.