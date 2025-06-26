Erkan Avcı'dan radikal değişim! Son hali olay oldu

Erkan Avcı, son olarak başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi isimlerin yer aldığı 46. bölümüyle final yaparak ekranlara veda eden Kızıl Goncalar dizisinde rol aldı.

Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdai karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Erkan Avcı, dijital platform Tabii'nin ilgi gören yapımlarından Yankı dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yeni rolü için bambaşka bir görünüme bürünen Erkan Avcı, sosyal medya hesabından paylaştığı sakalsız ve protez saçlı haliyle takipçilerini şaşırttı. Oyuncunun bu radikal değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avcı'nın son haline "Çok iyi olmuş" ve "Başka biri gibi" yorumları yapıldı.