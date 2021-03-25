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Eser-Berfu Yenenler ikinci kez evlat sahibi oldu: Mete dünyaya geldi

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.

DHA25 Mart 2021 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:56
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Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri bugün saat 13.12'de dünyaya geldi. İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Mete adını verdi.

Hastane Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3 kilogram 715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." dedi.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Kuzey adında bir oğulları daha var.

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