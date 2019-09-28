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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sponsor

Kiğılı’nın, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımlar büyük ilgi gördü.Oktay Kaynarca’nın özel koleksiyonunu, televizyon ekranlarının son yıllarda en çok takip edilen yapımlarının başında gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisine taşıyan Kiğılı, dizide yer alan tüm ana karakterlerin de kıyafet sponsoru oldu.

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Kiğılı açıklamasına göre, şirketin bu yaz "In Touch" temasıyla hazırladığı 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu ilgiyle karşılandı.
 
Geçen aylarda düzenlenen bir lansmanla kamuoyuna tanıtılan koleksiyona, oyuncu Oktay Kaynarca da dahil olmuştu. Oktay Kaynarca tarafından seçilen özel parçalar yaz sezonunun en çok satan ürünleri arasında yer alırken, gözler Kiğılı’nın kış koleksiyonuna çevrildi.
 
Açıklamaya göre, yaz koleksiyonuyla büyük bir satış grafiği yakalayan Kiğılı, yeni sezonu "Light Magic" ile karşılıyor. Kaynarca'nın, Sonbahar / Kış koleksiyonundan seçtiği parçaları gelecek günlerde moda severlerin beğenisine sunmaya hazırlanan markanın yeni koleksiyonu "Maneviyat", "Doğa" ve "Mistizm" üçgeni etrafında şekilleniyor.
 
Öte yandan, Oktay Kaynarca'nın özel koleksiyonunu, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine taşıyan Kiğılı, dizide yer alan tüm ana karakterlerin de kıyafet sponsoru oldu.
 
 
Kiğılı’nın stillerinde imzası bulunan ünlüler arasında, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Hüseyin Avni, Mustafa Üstündağ, Tefik Erman Kutlu, Tarık Ünlüoğlu, Hasan Karsak ve Turgut Uyar gibi isimler yer alıyor.
 
AA

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