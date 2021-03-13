Ezo Sunal ve Ali Sunal koronavirüse yakalandı

13 Mart 2021 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:26

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 2018 yılında Ömer Öztüyen ile nikah masasına oturmuş ilk çocuğu olan Nova'yı geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı.



Gül Sunal torun sevincini, "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Ali Sunal da kardeşi Ezo Sunal'ın doğum müjdesini sosyal medyadan duyurmuş, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaşmıştı.

Çiçeği burnunda anneden üzücü bir haber geldi. Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.