Farah Zeynep Abdullah köpeklerinin kavgasını ayırırken hastanelik oldu!

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:54

Farah Zeynep Abdullah, kavga eden köpeklerini ayırırken yaralandı. Hastaneye giden oyuncu, serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını açıkladı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımı...

PARMAĞI KIRILDI!

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

Hayranlarını çok korkutan ünlü isim, paylaşımına "Fotoğraf koyamadım eylülle boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar" notunu düştü.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 1989'de Beşiktaş, İstanbul'da dünyaya geldi. Farah Zeynep Abdullah'ın babası Irak Türkmeni, annesi Boşnak göçmenidir. 'Farah' ismini ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan aldı.

Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve oyunculuğa ilgi duyan başarılı oyuncu, ilk ve orta öğretiminin ardından okumaya başladığı İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'indeki eğitimini yarıda bırakıp babasının işi dolayısıyla İngiltere'de tamamladı.

Farah Zeynep Abdullah, İngiltere'de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynamıştır. Daha sonrasında tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar vermiştir.

İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında Türkiye'den Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere'ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Farah Zeynep Abdullah, en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci rolünü canlandırıdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2010-2012 / Öyle Bir Geçer Zaman ki

2014 / Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 / Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 / Gülizar

2020/ Masumlar Apartmanı

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2013 / Kelebeğin Rüyası

2014 / Bir küçük Eylül meselesi

2014 / Unutursam Fısılda

2015 / Barbie Prenses ve Rockstar

2016 / Ekşi Elmalar

2018 / Arif v 216

2018 / Bizim İçin Şampiyon