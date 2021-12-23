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Magazin

Ünlü şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Faruk Tınaz bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

DHA23 Aralık 2021 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:44
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65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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