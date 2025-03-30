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Gerilim tırmanıyor! Kırlangıçlar Hayalet'in kimliğini öğrenecek mi?

Yeni bölümde Kırlangıçlar, Efsaneler grubunun son videosunu izler ve Hayalet'in kim olduğunu öğrenir. Bu gerçeği araştırmak için okul arşivine girmeyi planlayan Kırlangıçlar, Selim Hoca'nın yardımını alır. Ancak, Hayalet'in yeni planları devreye girer. Tayfun adında bir ajan okula yerleştirilir ve Selim'e komplo kurmak için Ece harekete geçer. Selim, Yiğit Efe ve Kırlangıçlar bu tehlikeli hamlelere karşı nasıl mücadele edecek?

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 10:46 - Güncelleme:
Gerilim tırmanıyor! Kırlangıçlar Hayalet'in kimliğini öğrenecek mi?
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TRT 1'in teknoloji meraklısı gençlerin hikayesini ekranlara taşıyan dizisi Kod Adı Kırlangıç 30 Mart Pazar günü saat 17.30'da (yarın) kırk altıncı bölümüyle ekranlara gelecek.

'Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak:

Kırlangıçlar, Efsaneler grubunun son videosunu izlemiştir. Hayalet, Yiğit Efe'nin anne ve babasının sınıf arkadaşı ve Efsaneler grubunun üyesidir. Kırlangıçlar, bu şok edici gerçeği öğrendikten sonra Hayalet'in kim olduğunu bulmak için okul arşivine girmek isterler. Fakat arşive ulaşım öğrenciler için sınırlıdır ve Selim Hoca'dan yardım isterler. Bütün gizemi öğrenen Selim konuyla ilgili çalışmalara hemen başlar. Hayalet, Selim ve Kırlangıçlar'ın belirsiz tavırları üzerine harekete geçer.

Okula Tayfun isimli bir ajan çocuk yerleştirir. Tayfun, kendini okuldaki herkese sevdirecek ve Kırlangıçlar'ın odağını değiştirecektir. Ece ise Hayalet'in görevlendirmesiyle Selim'e komplo kurup herkesten temelli uzaklaşmasını deneyecektir. Bu sırada Selim, Aslan'a ailesi ile ilgili gerçeği açıklar. Aslan, öğrendikleri karşısında yıkılır, kabullenemez.

Selim, Hayalet'in kimliğini bulabilecek mi? Ece, Selim'i uzaklaştırma planında başarılı olabilecek mi? Tayfun amacına ulaşabilecek mi? Yiğit Efe gizemli güçleri olan Tayfun'a karşı koyabilecek mi?

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