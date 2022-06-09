Halit Özgür Sarı, FOX TV'de yeni başlayan Gizli Saklı dizisinde Pamir karakterini canlandırıyor. Kardeşlerim dizisinde Kadir rolüne hayat veren 28 yaşındaki genç oyuncunun Gizli Saklı dizisindeki değişimi izleyicileri şaşırttı. Peki Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı aslen nereli? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

HALİT ÖZGÜR KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Diriliş Ertuğrul dizisiyle başlayan Halit Sarı, son olarak Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakteri ile ekranda yer aldı.

HALİT ÖZGÜR SARI ASLEN NERELİ?

Halit Özgür Sarı'nın aslen nereli olduğu bilinmiyor.

HALİT ÖZGÜR SARI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018-19: Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp

2019-20: Şampiyon / Kerem Yılmaz

2020-21: Kırmızı Oda / Murat Sarsılmaz

2021-22: Kardeşlerim / Kadir Eren