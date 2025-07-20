Gökhan Türkmen Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!

Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Van Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde konser verdi. Şarkıcı, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda verdiği konserle on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkmen sahnede, "Mahşer", "Derdim", "Taş", "Çatı Katı" gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Vanlılarla tek bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı sahnede yaptığı konuşmada, "Burada olmak çok keyifli. İlk defa geliyorum Van'a. Yarın gezme fırsatı bulacağım. Harika bir yerde yaşıyorsunuz" dedi.