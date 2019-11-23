Gülümseten ikili boşanmaları bitiriyor!
Ünlü oyuncular Ebru Cündübeyoğlu ile Hakan Yılmaz’ın, boşanmalara dikkati çekmek üzere sahneye taşıdıkları “Ölü’n Bizi Ayırana Dek”, izleyiciden büyük ilgi görüyor.
“Yalancı Romantik” dizisinden 9 yıl sonra aynı sahneyi paylaşan Cündübeyoğlu ile Yılmaz, üçüncü sezonuna girdikleri oyunu ve sahnedeki birlikteliklerini değerlendirdi. Hakan Yılmaz “İlişkilerin çoğu konuşamamaktan bitiyor. Aslında konuşsalar belki bu boşanmaların yarısı çözülecek. Konuşmuyorlar. İnat ediyorlar, konuşmadan kavgayla yükseliyorlar. Sonucunda da insanlar ayrılıyor. Konuşmak çok önemli” dedi.
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