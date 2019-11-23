17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Gülümseten ikili boşanmaları bitiriyor!

Ünlü oyuncular Ebru Cündübeyoğlu ile Hakan Yılmaz’ın, boşanmalara dikkati çekmek üzere sahneye taşıdıkları “Ölü’n Bizi Ayırana Dek”, izleyiciden büyük ilgi görüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Yalancı Romantik” dizisinden 9 yıl sonra aynı sahneyi paylaşan Cündübeyoğlu ile Yılmaz, üçüncü sezonuna girdikleri oyunu ve sahnedeki birlikteliklerini değerlendirdi. Hakan Yılmaz “İlişkilerin çoğu konuşamamaktan bitiyor. Aslında konuşsalar belki bu boşanmaların yarısı çözülecek. Konuşmuyorlar. İnat ediyorlar, konuşmadan kavgayla yükseliyorlar. Sonucunda da insanlar ayrılıyor. Konuşmak çok önemli” dedi.

Açelya Akkoyun gözyaşlarına boğuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD o ürünleri 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD o ürünleri 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

Defacto

Defacto

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Yeni lider Medipol Başakşehir

Yeni lider Medipol Başakşehir

İsrail'de kriz! Yarısından fazlası istifasını istiyor

İsrail'de kriz! Yarısından fazlası istifasını istiyor

Hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

2,3 milyon avro gelir sağlamışlar! Dev operasyonla yakalandılar

2,3 milyon avro gelir sağlamışlar! Dev operasyonla yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

'Dahi çocuk' yeni oyuncağını tanıttı...

'Dahi çocuk' yeni oyuncağını tanıttı...

Kaçak kazı yapanlar kaçtı... 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Kaçak kazı yapanlar kaçtı... 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Hobi olarak başladılar, tanesini 50 bin TL'ye satıyorlar

Hobi olarak başladılar, tanesini 50 bin TL'ye satıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA