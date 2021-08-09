Haluk Levent isyan etti! ''Ölmedim, yemin edebilirim''

9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:34 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:38

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada çıkan 'ölüm haberini' yalandı. Bu tür haberlerin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.

Levent, "Her saat tweet attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan... Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim yemin edebilirim" dedi.