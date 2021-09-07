Haluk Levent'ten sevindiren haber

7 Eylül 2021 Salı 14:46 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 14:46

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlattığını sosyal medyadan duyurdu.

52 yaşındaki şarkıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu Kovid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiçbirini yaşamadım. Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle" diye yazdı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan sanatçı, koronavirüse yakalandığını da geçen hafta sosyal medya hesabından duyurmuştu. Levent, "Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserlerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış" diyerek şunları eklemişti:

'KOVİD OLMADIĞIMA YEMİN EDEBİLİRİM AMA İSPAT EDEMEM'

"Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek."