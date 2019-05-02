Hande Yener hasta mı? Hande Yener Kaç yaşında, nereli, kimdir? Türkiye’de pop müziğinin ünlü seslerinden Hande Yener, Kumar masasında yakalanarak hayranları tarafından, “Hande Yener hasta mı?” eleştirilerine neden oldu. Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, müzisyenlere cimrilik yapmasın lütfen..." açıklamasıyla gündem olan Hande Yener’in kumar masasında görüntülenmesi büyük tepki topladı. 2. Sayfada yer alan habere göre, sosyal medyada hızla yayılan görüntülere yorum yapan kullanıcılar; “Kınadığın şeyi yaşarsın’ diye tepki gösterdi. Hande Yener, bir dönem pop müzikten elektronik müziğe geçiş yapsa da bu dönem kısa sürdü ve tekrar pop müzik yapmaya başladı. Kariyerindeki değişken adımları köşe yazarları tarafından birçok kez incelenerek yorumlandı, meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı atışmalar Türkiye'de magazin gündemini sık sık meşgul etti. İşte haberimizin detayları…

HANDE YENER KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir.

Liseyi İstanbul’da bitiren Yener, okulun bitmesinin ardından evlendi ve Çağın adında da bir oğlu oldu. 1994 yılında eşinden boşanan Hande Yener’in hayatı, evliyken bir satış mağazasında Hülya Avşar’la tanışmasıyla birlikte bir anda değişti.

HÜLYA AVŞAR KARİYERİNDE ETKİLİ OLDU!

Hülya Avşar’ın aracılığı ile Sezen Aksu ile tanışan ve Minik Serçe’nin vokalistliğini yapan Yener “Deli Kızın Türküsü” adlı albümünde Aksu’yla birlikte vokal yaptı ve bu serüven yaklaşık 40 konser kadar sürdü.

ANTALYA’DA 3 YIL ÇALIŞTI

Ardından Sezen Aksu’nun yanından ayrılan Hande Yener bir dönem Cem Özer’in televizyon programında şarkı söyledi. Antalya’da çeşitli barlarda 3 yıl süreyle sahne alan ünlü sanatçı, müzik hayatına İstanbul’da devam etmek için İstanbul’a geri döndü.

2 yıl süren repertuar araştırmasından sonra Altan Çetin’le çalışma kararı aldı ve sekiz ay süren stüdyo çalışmaları sonrasında ilk albümü “Senden İbaret” Haziran 2000’de, Ercan Saatçi’nin askere gidişiyle biraz gecikmeli piyasaya çıktı.

Albümde Altan Çetin başta olmak üzere Hakan Altun, Ercüment Vural gibi müzisyenlerle çalıştı. Konservatuar eğitimi yok ama Erdem Siyavuşgil’den aldığı özel dersler sayesinde sesini eğitmeyi başarmış.

ÇIKIŞ YAPTIĞI ALBÜM

2000 yılında ilk albümü ‘Senden İbaret’ ile Türkiye’de Disko Pop akımını başlattı ve çok büyük bir başarı yakaladı. Ardından 2002 yılında ‘Sen Yoluna Ben Yoluma’ albümü ile Türk Pop Müzik’inde kalıcı olduğunu kanıtladı.

Hande Yener 2006 yılında aldığı radikal bir kararla Apayrı isimli albümde elektronik müziğe geçiş yaptı. Ardından ‘Hande Maxi’ adlı Maxi Single’ı çıkardı. Hande Yener 2006 yılından itibaren giriştiği elektronik müzikte olduğu kadar Türkçe popta da başarılı bir kariyer geçiriyor.

ALBÜMLERİ

Senden İbaret (2000)

Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)

Apayrı (2006)

Nasıl Delirdim? (2007)

Hipnoz (2008)

Hayrola? (2009)

Hande'ye Neler Oluyor? (2010)

Teşekkürler (2011)

Kraliçe (2012)

Mükemmel (2014)

Hepsi Hit Vol. 1 (2016)

Hepsi Hit Vol. 2 (2017)