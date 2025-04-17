“Hay Hak Karagöz Hacivat” galası Ankara'da yapıldı

Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli ve düşündürücü hikayelerini anlatan TRT ortak yapımı "Hay Hak Karagöz Hacivat" 18 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Vizyon öncesi filmin ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi. Özel gösterime Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yöneticileri, film ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.

"AİLECE FİLMİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, filmde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, TRT'miz gerçekten çok önemli programlar yapıyor, yapımlar ortaya koyuyor. Bütün anne babaları buradan hem sinema filmimizi hem de dizi filmlerimizin bütün bölümlerini seyrettirmelerinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ve çağrıda bulunuyorum" dedi. Medeniyet değerlerimizin çocuklara küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi gerektiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yapımlarda bu değerlerin öğretilmesi için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"HACİVAT VE KARAGÖZ GÖLGE OYUNUNDAN ÜÇ BOYUTLU HALE TAŞINDI"

Filmin Yapımcısı İsa Doğmuş, filmin yapım sürecinin bir buçuk yılı aşkın bir zamana yayıldığını vurgulayarak şöyle konuştu: "TRT'nin kanal koordinatörlüğü, sinema ekipleri ile tüm aşaması seyircimize güvenli içerik olarak ulaştırılması açısından detay detay çalışılmış bir yapım. Gölgeden artık beyaz perdeye ve üç boyutlu bir şekilde izleyiciye bu değerimizi sunuyoruz ve sloganımız şu: 'ailece izlenecek yılın en eğlenceli filmi' olarak vizyona çıkıyoruz. Bütün seyircilerimizi 18 Nisan'da tüm Türkiye'deki sinema salonlarında bekliyoruz."

Yıllar sonra köylerine dönen Hacivat ve Karagöz'ün iyi niyetle bir işe koyulurken kendilerini içinden çıkılması güç bir olayın tam ortasında bulmalarını konu alan film, her yaştan izleyiciyi eğlendirmeyi hedefliyor.