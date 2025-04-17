İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1284
  • EURO
    43,6621
  • ALTIN
    4082.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • “Hay Hak Karagöz Hacivat” galası Ankara'da yapıldı
Magazin

“Hay Hak Karagöz Hacivat” galası Ankara'da yapıldı

TRT Diyanet Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden “Hay Hak”, ilk sinema filmiyle beyazperdede izleyicisiyle buluşmaya gün sayıyor. Geleneksel gölge oyununun modern animasyonla yeniden hayat bulduğu “Hay Hak Karagöz Hacivat”ın özel gösterimi Ankara'da yapıldı.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
“Hay Hak Karagöz Hacivat” galası Ankara'da yapıldı
ABONE OL

Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli ve düşündürücü hikayelerini anlatan TRT ortak yapımı "Hay Hak Karagöz Hacivat" 18 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Vizyon öncesi filmin ilk gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi. Özel gösterime Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yöneticileri, film ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.

"AİLECE FİLMİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, filmde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, TRT'miz gerçekten çok önemli programlar yapıyor, yapımlar ortaya koyuyor. Bütün anne babaları buradan hem sinema filmimizi hem de dizi filmlerimizin bütün bölümlerini seyrettirmelerinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ve çağrıda bulunuyorum" dedi. Medeniyet değerlerimizin çocuklara küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi gerektiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yapımlarda bu değerlerin öğretilmesi için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"HACİVAT VE KARAGÖZ GÖLGE OYUNUNDAN ÜÇ BOYUTLU HALE TAŞINDI"

Filmin Yapımcısı İsa Doğmuş, filmin yapım sürecinin bir buçuk yılı aşkın bir zamana yayıldığını vurgulayarak şöyle konuştu: "TRT'nin kanal koordinatörlüğü, sinema ekipleri ile tüm aşaması seyircimize güvenli içerik olarak ulaştırılması açısından detay detay çalışılmış bir yapım. Gölgeden artık beyaz perdeye ve üç boyutlu bir şekilde izleyiciye bu değerimizi sunuyoruz ve sloganımız şu: 'ailece izlenecek yılın en eğlenceli filmi' olarak vizyona çıkıyoruz. Bütün seyircilerimizi 18 Nisan'da tüm Türkiye'deki sinema salonlarında bekliyoruz."

Yıllar sonra köylerine dönen Hacivat ve Karagöz'ün iyi niyetle bir işe koyulurken kendilerini içinden çıkılması güç bir olayın tam ortasında bulmalarını konu alan film, her yaştan izleyiciyi eğlendirmeyi hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.