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Hayalet deşifre oldu, okul savaş alanına döndü!

Kod Adı Kırlangıç'ta Hayalet'in gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla okulda büyük bir hesaplaşma başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, Şirket ajanlarına karşı nefes kesen bir mücadeleye girerken, Yiğit Efe ve Hayalet'in antik kapı önündeki yüzleşmesi tüm dengeleri değiştirecek.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Hayalet deşifre oldu, okul savaş alanına döndü!
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Kod Adı Kırlangıç 1 Haziran Pazar günü saat 17.30'da elli beşinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

'Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak:

Selim ve Sevgi, Hayalet'in Korkut olduğunu öğrendikten sonra Lütfi ve okul yönetimine haber vermek için yola çıkarlar. Hep birlikte gizli bir plan yapıp Hayalet'i yakalamaya çalışacaklardır. Yiğit Efe'yi bu planın dışında tutup korumaya çalışırlar fakat Yiğit Efe karşı çıkar. Bilekliğin gücü sebebiyle Hayalet'e direnecek tek kişinin kendi olduğunu bilmektedir. Lütfi ve öğretmenler bu öneriyi kabul etmezler. Bir an önce öğrencileri korunaklı bir yere götürüp, Hayalet'i gizlice yakalamaya çalışacaklardır. Selim ve Aspar, bilekliğin gücünü engelleyecek bir kelepçe yapmaya başlarlar. Fakat Hayalet kendisine kurulan tuzağı anlar. Şirket ajanları ve Lütfi'nin korumaları okul içerisinde çatışmaya başlar. Bu sırada Kırlangıçlar ve Aslanlar kendilerini Hayalet'ten gizlerler. Fakat Yiğit Efe ve Hayalet karşı karşıya gelecek ve antik kapıya doğru gideceklerdir.

Selim ve Aspar, Hayalet'i yakalayabilecek mi? Öğretmenler ve öğrenciler Şirket ajanlarına karşı koyabilecekler mi? Hayalet, Yiğit Efe'yi antik kapıyı açmak için ikna edebilecek mi? Sır dolu kapının arkasında ne var?

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