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Hayalinde Barbaros Hayreddin var 

‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Koçyiğit, Düzyatan’ın oyunculuk kariyeri ile ilgili en büyük arzusunu da ilk kez kendi programında dile getirdi. Hülya Koçyiğit “Arzu ediyorum, hayalini kuruyorum; Barbaros Hayreddin Paşa’yı oynamanı çok istiyorum. Bu benim hayalim” dedi. Diriliş Ertuğrul dizisinden bahseden Düzyatan  “Ertuğrul, beş sezon boyunca aynı karakter olabilir ama farklı yaşlarını oynuyorum, 19 yaşında başladım 55 yaşındayım şu an. Konuşmasını, yürüyüşünü, bakışını ve her konudaki değişimini daha en başındayken tasarlamıştık”  diye konuştu. Düzyatan, “Sen de Tanık Ol” sergisiyle Afrika’da 15 bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladıklarını sözlerine ekledi. 

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