Hülya Avşar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna cevap

AA 14 Kasım 2021 Pazar 14:26 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 14:35

Darülaceze'de düzenlenen etkinlikte konuşan Avşar, Darülaceze'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Burada o kadar güzel şeyler anlatıldı ki ben aslında kızım Zehra'yı yan gözle izledim. Ailenin değeri hususunda herkes çok güzel şeyler anlattı. Yaşlılarımızla konuştuğumuz zaman çok şey öğreniyoruz. Burada en çok altı çizilen konu ailenin önemi oldu. O yüzden de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Arkanıza dönüp baktığınızda sizi seven, sırtınızı yaslayacağınız bir aileniz olması büyük bir nimet" diyen Avşar, siyasi çekişmelerden uzak bir şekilde bu tür kurumlara destek vermek gerektiğini söyledi.

Hayatın gerçeklerini görmek adına Darülaceze'nin çok önemli bir yer olduğuna vurgu yapan Avşar, "Bundan sonra Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci Bey ne zaman ararsa elimden gelen her şeyi seve seve yapacağıma emin olun. Çocuklar ailelerinden gördüklerini yapıyorlar. Aileler yaşlılarına kendileri bakarsa çocuklar bunu gördükçe yapacaklar. Çocukları suçlamamak lazım. Benim de bu konuda son derece vicdanım rahat. Vicdan rahatlığı o kadar güzel bir özgürlük ki herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

- SİYASET SORUSU

Avşar, bir soru üzerine siyasete atılmayı son birkaç yıla kadar hiç düşünmediğini belirterek, "Son birkaç yıldır bütün sanatçılar, iş insanları o kadar siyasetin içine girdi ki... Dolayısıyla siyasi konular evin problemleri gibi olmaya başladı. Her gün haber kanallarında ne olmuş ne bitmiş diye takip etmekten kendinizi siyasetçi gibi görmeye başlıyorsunuz. O zaman söylemek istediğiniz bir şeyler oluşuyor. Benim de söylemek istediğim çok şey var ama biraz daha yaşımızı aldıktan sonra düşünülebilir." yanıtını verdi.



Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise buluşmanın gerçekleşmesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimlerinin etkili olduğunu ifade etti.

Kimsenin servetine, şöhretine, aklına ve gücüne güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Cebeci, Muhammed Ali'nin dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı boksörü olduğu halde son zamanlarında Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini dile getirdi.

Cebeci, insanların ekonomik, fiziksel ve zihinsel sebeplerden ötürü Darülacezede'de konakladığını ifade ederek, "İstiyoruz ki bu tip müesseseler olmasın ama ihtiyaç olduğu zaman en güzeli olsun. Hasta olmamaktır arzumuz ama hasta olduğumuz zaman da hastanenin ve doktorun en iyisi olsun. Dünya sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Bu tip hizmetleri almak için de buraya gelecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Hülya Avşar ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin yanı sıra Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Darülaceze gönüllüleriyle kültür ve sanat dünyasından konuklar katıldı.

Etkinlik, hediye takdim töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.