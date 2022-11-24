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Magazin

Hülya Şenkul vefat etti

Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından Bursalı sanatçı Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Hülya Şenkul vefat etti
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Orhangazi'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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