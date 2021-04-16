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İbrahim Çelikkol'dan ikinci 'Kördüğüm' davası

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 'Kördüğüm' dizisinin yurt dışı satışlarından gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne ikinci kez alacak davası açtı.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 10:36 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 10:36
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İbrahim Çelikkol'un avukatı, şirketin "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından daha fazla gelir elde ettiği ve sanatçıdan bu gelirin gizlendiği iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alacak davası açtı.

İbrahim Çelikkol'un avukatının sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim başrolünde oynadığı ve yurt dışına da satılan "Kördüğüm" adlı diziden alması gereken gelir payını tam olarak alamamıştır. Davalı şirket daha öncesinde de müvekkilime defalarca kez ödeme yapılacağına dair söz vermesine rağmen gereken tarihte ödemelerini yapmamıştır. Davalı ödeme yapmadığı gibi, ödemesi gereken tutar satışlar devam ettikçe artmaktadır. Davalı Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nden alınacak hak edilen ücretin mahkeme tarafından belirlenmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Çelikkol "Kördüğüm" isimli dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığını iddia ederek Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne 139 bin 541 liralık alacak ile 27 bin 908 lira icra inkar tazminatı davası açmıştı.

Çelikkol bu davadan 167 bin lira kazanmıştı. Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi dört yıl önce iflas başvurusunda bulunmuş ve geçtiğimiz yıl bu isteği mahkeme tarafından reddedilmişti.

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