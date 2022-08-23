Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, "İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş" paylaşımında bulundu. Paylaşımı sonrası sosyal medyada çok eleştirilen oyuncu, SABAH'a şu açıklamada bulundu: "Çevremde dört-beş tane hasta insan vardı, onların çektiklerini gördüm. Doktor, hastayla telefonda konuşup, teşhis koyuyor. Başka arkadaşlarımda da aynı şeyi görünce, hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım. Ruhumdan ve kafamdan geçen şeylerdi. Ancak enteresan şekilde olumsuz tepkiler geldi. Ayrıca İngiltere'nin sigorta sisteminin çöküşü basında da konuşuluyor, bütün İngiltere bunu biliyor. Niye böyle bir reaksiyon geldi anlayamıyorum. Ben bunu yapmakla muhalefeti desteklememiş olabilirim ama bu çok saçma. Ben de muhalifim. Beni tanıyan herkes bilir. Söylediğim şeyler duygusal şeyler değil."

'İNGİLTERE'DE HASTALANMAYIN DOKTOR TELEFONDA TEŞHİS KOYUYOR'

Yıldızoğlu, tweet'lerinde şu ifadelere yer vermişti:

■ İngiltere'de hastalanmayın. Doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar, teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş.

■ Şu anda bir arkadaşımın yanındayım. Kocası yeni vefat etmiş, 2 senedir doktorla görüşememiş. Kardeşim damar hastası, zor yürüyor. Doktor telefon görüşmesinden sonra çalışabilir raporu vermiş, kendisi aşçı, tüm gün ayakta! 3 aydır yüzlerce olaya şahit oldum. 2016'da annemin başına gelenleri anlatmak bile istemiyorum. İngiltere hantal bir sisteme sahip.

■ Devletle hükümetin farkını bilmeyen, muhalefet olmanın ve mantıklı bir şekilde eleştiri yapmanın bir vatandaşın hakkı olduğunu algılamayanlar var. Ülkesine değer veren, umursayan, her şeye boyun eğmez, sorgular. Siyasetçi ülke ve halk için çalışır, kendisi için değil!