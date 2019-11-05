İrem Derici memleketi için sahnede
POP müziğin sevilen ismi İrem Derici, memleketinin spor kulübü Boyabat 1868 Spor Kulübü için ücretsiz sahneye çıkacak.
Bostancı Gösteri Merkezi’nin de sponsor olarak yer aldığı 20 Kasım’daki konserin tüm geliri Boyabat 1868 Spor’a bağış olarak verilecek. Sinop’un Boyabat ilçesinde gençlerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için kurulan ve kurulduğu yıl şampiyon olarak Sinop’u temsilen Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Boyabat 1868 Spor’u gurbetteki hemşerileri de yalnız bırakmıyor. “Mest Of” albümü ile adından söz ettiren İrem Derici, memleketinin gençleri için ücretsiz konser verecek. Konserin gelirini Boyabatlılar’ın sportif faaliyetler ve ilçe dayanışması ile kurdukları spor kulübüne vererek, ata topraklarındaki dayanışmaya katılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.