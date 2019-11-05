İrem Derici memleketi için sahnede  

Bostancı Gösteri Merkezi’nin de sponsor olarak yer aldığı 20 Kasım’daki konserin tüm geliri Boyabat 1868 Spor’a bağış olarak verilecek. Sinop’un Boyabat ilçesinde gençlerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için kurulan ve kurulduğu yıl şampiyon olarak Sinop’u temsilen Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Boyabat 1868 Spor’u gurbetteki hemşerileri de yalnız bırakmıyor. “Mest Of” albümü ile adından söz ettiren İrem Derici, memleketinin gençleri için ücretsiz konser verecek. Konserin gelirini Boyabatlılar’ın sportif faaliyetler ve ilçe dayanışması ile kurdukları spor kulübüne vererek, ata topraklarındaki dayanışmaya katılacak.