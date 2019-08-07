Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı.
- AA
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde dün gece hayranlarıyla buluşan Lopez, bugün saat 17.30'da 4 VIP araçtan oluşan konvoyla, polis eskortu eşliğinde otelinden çıkış yaptı.
Antalya Havalimanı'na gelen Lopez, daha sonra CIP Locası'na geçti.
Beraberinde kızı ve oğlu bulunan Lopez, özel uçakla kentten ayrıldı.
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