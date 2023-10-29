Jeyan Mahfi Ayral Tözüm yaşamını yitirdi

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Belgin Doruk, Gülşen Bubikoğlu, Emel Sayın ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü sanatçının seslendirmesini yapan Tözüm, 95 yaşındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz. Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü (yarın) Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." denildi.



- JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?



Sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfî Ayral'ın kızı sanatçı, 6 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm olan usta oyuncu, sanat yaşamına babasının teşvikiyle başladı. Henüz 8 yaşındayken Henrik Ibsen'in eseri "Peer Gynt" adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.

Sanatçı, "Mutlu Günler" adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başladı. Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar'ı seslendirdi.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında başta "Mutlu Günler", "Çıplakları Giydirmek", "Kökler", "Yarısı" ve "Kezban" olmak üzere çok sayıda oyunda rol alan ve emekli olan sanatçı, yaşamı boyunca 100'e yakın oyunda görev aldı.

Tiyatronun yanında sinema ve dizi filmlerde de oynayan Tözüm, 2005'te 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.