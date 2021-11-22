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Usta sanatçı Kadir İnanır ameliyat oldu

Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:21
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden açıklama yapıldı.

İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

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