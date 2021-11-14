Kanser ile mücadele eden şarkıcı Şimal'e nişanlısından duygulandıran sürpriz!

14 Kasım 2021 Pazar 11:33 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:33

Şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme geldi. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.

Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal'i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor.

DUYGUSAL ANLAR

Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce şaşkına uğradı. Şimal, "Bana sarılır mısın?" dediği anları takipçileriyle paylaştı. Şimal'in paylaştığı videoyu görenler duygusal anlar yaşadı.