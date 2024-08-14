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Katy Perry hakkında İspanya'da hassas kumullarda izinsiz video çektiği için inceleme başlatıldı

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında Balear Adaları'ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda izinsiz video çektiği için inceleme başlatıldı.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Katy Perry hakkında İspanya'da hassas kumullarda izinsiz video çektiği için inceleme başlatıldı
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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry uzun bir aranın ardından çıkardığı albümle adından söz ettiriyor. Şarkıcı hakkında çektiği klip nedeniyle İspanya'da inceleme başlatıldı. Lifetimes adlı single'ı için kameraların karşısına geçen Perry, Balear Adaları'ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda izinsiz video çektiği için inceleniyor. Görüntülerde Perry'nin kumullarda eğlendiği ve kulüplerde parti yaptığı görülürken S'Espalmador adasındaki korunan kumullar ortasındaki çekimlerde kumullara zarar verilip verilmediğini araştırılıyor.

ŞİRKET İZİN ALMADI

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, video çekiminden sorumlu olan yapım şirketinin izin almadığı ifade edildi. Perry ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Formentera adasının kuzeyinde bulunan ıssız bir adacık olan S'Espalmador, 1980 yılından bu yana da Ses Salines de Ibiza and Formentera'nın doğal adasıdır.

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