Kemençenin Game of Thrones’u
İstanbul’daki Karadenizliler ve Karadeniz kültürünü sevenler, Vadi Açıkhava’da düzenlenen “Karadeniz Gecesi”nde bir araya geldi.
Konserde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Merve Yavuz, Ekin Uzunlar, İmera ve Öykü Gürman sahne aldı. Konserde, sahne alan Ekin Uzunlar, ünlü “The Godfather” filmiyle “Game of Thrones” dizisinin müziklerini kemençesiyle seslendirdi.
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