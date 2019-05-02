Kerimcan Durmaz hakkında son dakika haberleri! Kerimcan Durmaz müstehcen videosu hakkında son durum nedir?

Kerimcan Durmaz müstehcen videosu hakkında son durum nedir? Kerimcan Durmaz’ın toplumda büyük tepki toplayan ahlaksız videosuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken, destek mesajları da geliyor. Seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kaydettiği müstehcen görüntüleri Instagram'da paylaşan Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bursa Adliyesi’nde Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Melih Altıkardeş, şüphelinin başka paylaşımlarıyla videodaki şahsın kıyafetinin aynı olduğuna dikkat çekti. Bunun yanında Tuğba Ekinci’nin ardından Didem Soydan, Kerimcan’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak skandal video sonrası Kerimcan’a sahip çıktı. Tepkiler sonrası açıklama yapan Didem Soydan, kendisine tepki gösterenlere isyan ederek “Rahatsız olanlar hesabımdan gidebilir” dedi. İşte Kerimcan Durmaz hakkında son dakika haberleri…

KERİMCAN SURMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kerimcan Durmaz, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kaydettiği müstehcen görüntüleri Instagram'dan paylaştı. Tepkiler üzerine videoyu silerek “Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu avukatıma iletmek isterken yanlışlıkla paylaştım” dedi. Bursa Adliyesi’nde Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Melih Altıkardeş, şüphelinin başka paylaşımlarıyla videodaki şahsın kıyafetinin aynı olduğuna dikkat çekti.

KERİMCAN DURMAZ'IN ÇOCUK TAKİPÇİLERİ VAR

Kerimcan'ın 3 milyonlarca takipçisi arasında çocukların da olduğunu belirten avukat Merve Aydıngöz de “Hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır” dedi. Durmaz’ın ‘hayasızca hareketler’, ‘cinsel taciz’ ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması talep edildi.