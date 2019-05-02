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Kerimcan Durmaz hakkında son dakika haberleri! Kerimcan Durmaz müstehcen videosu hakkında son durum nedir?

Kerimcan Durmaz müstehcen videosu hakkında son nedir? Kerimcan Durmaz’ın toplumda büyük tepki toplayan ahlaksız videosuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kaydettiği müstehcen görüntüleri Instagram'da paylaşan Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bursa Adliyesi’nde Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Melih Altıkardeş, şüphelinin başka paylaşımlarıyla videodaki şahsın kıyafetinin aynı olduğuna dikkat çekti. Kerimcan Durmaz’a tepkiler büyürken birkaç ünlü isimden destek mesajı geldi. İşte Kerimcan Durmaz hakkında son dakika haberleri…

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Kerimcan Durmaz müstehcen videosu hakkında son durum nedir? Kerimcan Durmaz’ın toplumda büyük tepki toplayan ahlaksız videosuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken, destek mesajları da geliyor. Seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kaydettiği müstehcen görüntüleri Instagram'da paylaşan Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bursa Adliyesi’nde Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Melih Altıkardeş, şüphelinin başka paylaşımlarıyla videodaki şahsın kıyafetinin aynı olduğuna dikkat çekti. Bunun yanında Tuğba Ekinci’nin ardından Didem Soydan, Kerimcan’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak skandal video sonrası Kerimcan’a sahip çıktı. Tepkiler sonrası açıklama yapan Didem Soydan, kendisine tepki gösterenlere isyan ederek “Rahatsız olanlar hesabımdan gidebilir” dedi. İşte Kerimcan Durmaz hakkında son dakika haberleri… 

KERİMCAN SURMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kerimcan Durmaz, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kaydettiği müstehcen görüntüleri Instagram'dan paylaştı. Tepkiler üzerine videoyu silerek “Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli videoyu avukatıma iletmek isterken yanlışlıkla paylaştım” dedi. Bursa Adliyesi’nde Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Melih Altıkardeş, şüphelinin başka paylaşımlarıyla videodaki şahsın kıyafetinin aynı olduğuna dikkat çekti. 

KERİMCAN DURMAZ'IN ÇOCUK TAKİPÇİLERİ VAR
 
Kerimcan'ın 3 milyonlarca takipçisi arasında çocukların da olduğunu belirten avukat Merve Aydıngöz de “Hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır” dedi. Durmaz’ın ‘hayasızca hareketler’, ‘cinsel taciz’ ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılması talep edildi. 
 
 
KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?
 
Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994’te İstanbul’un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü’ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015’ten itibaren Periscope’a ve Snapchat’e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı.
 
Daha sonra İstanbul’a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016’da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.2016-17 yayın döneminde TV8’de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.
 
30 Kasım 2016’da Samsun’da sahne aldığı bir mekânda LGBT’lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı.
 
DİDEM SOYDAN’DAN KERİMCAN DURMAZ'A DESTEK
 
Didem Soydan, Kerimcan’la çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’ına yükleyerek gül emojisi koydu.
 
Bunun üzerine takipçilerinden büyük tepki yağdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Soydan, kendisine tepki gösterenlere isyan ederek “Rahatsız olanlar hesabımdan gidebilir” dedi. İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;
 

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

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