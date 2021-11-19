Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

19 Kasım 2021 Cuma 13:24 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 13:24

Sürpriz bir şekilde 2016'da yurt dışında dünyaevine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Anne ve baba olmak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.



"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

44 yaşındaki güzel tasarımcının geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu ileri sürülmüş, Dizer ise "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" şeklindeki açıklamasıyla mutlu haberi duyurmuştu.

"İSMİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİK"

Dün gazetecilerle sohbet eden Tatlıtuğ, 'Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik. Cinsiyet isim... Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik akışına bıraktık.' ifadelerini kullandı.