‘Kuruluş Osman’ın tanıtımı duygulandırdı
‘Kuruluş Osman’ dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’ın ilk tanıtımı yayınlandı.
Diziden ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ait, ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.
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