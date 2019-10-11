‘Kuruluş Osman’ın tanıtımı duygulandırdı

Diziden ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ait, ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.