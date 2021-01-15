Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer nişanlandı! Rojda Demirer kimdir?

15 Ocak 2021 Cuma 12:09 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 12:09

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Rojda Demirer daha ilk bölümden Firuzan karakteri ile adından söz ettirdi. Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer yeni işinin heyecanının yanında özel hayatında da mutlu günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisi Ulaş Kıyak ile mutluluk pozları veren Rojda Demirer'e beğeni yağıyor. Peki Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler.

Maraşlı dizisinde Burak Deniz'le birlikte rol alan Rojda Demirer, 1.5 yıldır beraber olduğu Fenerbahçeli voleybolcu Ulaş Kıyak ile nişanlandı. Posta'da yer alan habere göre; ünlü çift evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Aile arasında yüzük takan ünlü çift pandemini ardından gelecek yaz ayında dünayevine girmek için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile ilk yılını kutlamıştı. Rojda Demirer ile Ulaş Kıyak aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Demirer, paylaşımında 'Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize.' ifadelerini kullanmıştı.

ULAŞ KIYAK KİMDİR?

Voleybolcu Kıyak, 11 Ağustos 1981'de Samsun'da dünyaya geldi. Voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyesi altyapısında başladı. 2003'te Galatasaray'a geçen oyuncu, bu kulüpte iki yıl görev aldıktan sonra bir sezon İsviçre'nin Chenois Cenevre takımında oynadı.

CHALLENGE KUPASI'NDA EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

2006-2008 yılları arasında Halkbank forması giyen Kıyak, 2008'de katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 yıl top koşturdu. 2011-2013 yılları arasında Galatasaray'da, 2013-2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 2014-2016 yılları arasında ise Halkbank'ta oynayan pasör, 2016-2018 yıllarında ise Ziraat Bankası'nda görev aldı. Kariyeri boyunca 2 kez Türkiye Lig Kupası, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ulaş Kıyak, 2018 Challenge Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi.

2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan oyuncu, 155 kez A Milli Takım formasını giydi. 2018-2019 sezonunda Türkiye Ligi En İyi Pasörü ilan edildi.Rojda Demirer'in sevgilisi Ulaş Kıyak kimdir?Ünlü voleybolcu Ulaş Kıyak'ın Handan Kıyak ile evliliğinden Helen adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.