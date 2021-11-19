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  • Meğer aynı sektördelermiş... İkiz kadar benziyorlar
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Meğer aynı sektördelermiş... İkiz kadar benziyorlar

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterine yıllarca hayat veren ve şimdi de Camdaki Kız dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in ablası da sektörden çıktı. Yüsra Geyik ile ablasının benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

19 Kasım 2021 Cuma 15:42 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 15:42
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Kanal D'nin sevilen ve yıllardır ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle gönülleri kazanan başarılı oyuncu Yüsra Geyik, yeni dizisi Camdaki Kız'da Melisa'ya hayat veriyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu şimdi de ablasına benzerliği ile gündemde. Ayrıca ablası da Yüsra Geyik'le aynı sektörde.

TV100'ün haberine göre, özel haytını bir sır gibi koruyan başarılı oyuncunun ablasını görenler gözlerine inanamadı. Şimdilerde 31 yaşında olan ve Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Yüsra Geyik ile ablası ikiz gibi. Hepimizin Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı olarak tanıdığımız Yüsra Geyik'in ablasının adı ise Kübra.

Görenlerin şoke olduğu ablası da Yüsra Geyik gibi aynı sektörde çalışıyor. Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik de ünlüler camiasına stil danışmanlığı yapıyor.

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