Michael Williams hayatını kaybetti

Michael K Williams, ABD'nin son dönemde yetiştirdiği önemli dizi ve sinema oyuncularındandı.
54 yaşındaki Williams, New York'ta hayatını kaybetti. 5 kez Emmy'e aday gösterilen ünlü aktör, yeğeni tarafından evinde ölü bulundu.
Williams, Boardwalk Empire ve The Wire dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.
Williams'ın ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi. Aktörün cansız bedninin yanında uyuşturucu maddelerin bulunduğu öğrenildi.
Uyuşturucu iddiaları, son dönemde artan madde bağımlılığına bağlı ölümleri gündeme getirdi. ABD'de 2020 yılında aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle 93 bin kişi hayatını kaybetti.
Son günlerde Philadelphia sokaklarında uyuşturucu bağımlılarının durumunu gösteren görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.