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Magazin

Michael Williams hayatını kaybetti

ABD'li aktör Michael Williams hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm sebebinin uyuşturucu kullanımı olduğu öne sürüldü. Bu ölüm, geçen yıl ABD'de aşırı dozda uyuşturucu kullanımına bağlı 93 bin kişinin hayatını kaybetmesi konusunu gündeme getirdi.

7 Eylül 2021 Salı 09:41 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 09:41
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Michael K Williams, ABD'nin son dönemde yetiştirdiği önemli dizi ve sinema oyuncularındandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

54 yaşındaki Williams, New York'ta hayatını kaybetti. 5 kez Emmy'e aday gösterilen ünlü aktör, yeğeni tarafından evinde ölü bulundu.

Williams, Boardwalk Empire ve The Wire dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

ÖLÜMÜNDE UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Williams'ın ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi. Aktörün cansız bedninin yanında uyuşturucu maddelerin bulunduğu öğrenildi.

ABD'DE UYUŞTURUCU TARTIŞMASI

Uyuşturucu iddiaları, son dönemde artan madde bağımlılığına bağlı ölümleri gündeme getirdi. ABD'de 2020 yılında aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle 93 bin kişi hayatını kaybetti.

Son günlerde Philadelphia sokaklarında uyuşturucu bağımlılarının durumunu gösteren görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

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