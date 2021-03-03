Müjdeyi Gül Sunal verdi: Kemal bir kız torunumuz daha oldu

03 Mart 2021 Çarşamba 15:10 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:10

Merhum sanatçı Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018 yılında dünya evine girdi. evlenmişti.

Ali Sunal, kardeşi Ezo Sunal'ın doğum müjdesini sosyal medyadan duyurdu. Ali Sunal, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaştı.

Gül Sunal ise paylaşımına 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova. Manası parlayan yıldız. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun' notunu düştü.

Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri 51 santim, 3 kilo 880 gram olarak dünyaya geldi. Ezo Sunal ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.