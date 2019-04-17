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Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu son dakika durumu nedir? Murat Başoğlu yeniden mi yargılanacak?

29 Temmuz 2017 tarihinde, teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Haberi duyan okurlar, “Murat Başoğlu yeniden mi tutuklandı? Murat Başoğlu yeniden mi yargılanacak?” sorusuna cevap aramaya başladı. Murat Başoğlu uygunsuz yargılandığı görüntüler nedeniyle hakkında açılan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasından beraat etmişti. Fakat konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Haberimizin ayrıntıları...

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Murat Başoğlu yeniden mi tutuklandı? Murat Başoğlu yeniden mi yargılanacak? 2019 tarihinde Bodrum’da bir teknede Burcu Başoğlu Kabaday ile uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu, hakkında açılan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasından beraat etmişti. Fakat konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu. Haberimizin ayrıntıları aşağıda...

"KONU OLAN EYLEM ALENİ BÖLGEDE YAPILDI"

Savcı, dosyayı temyize götürme nedeni olarak ise davaya konu olan eylemin 'aleni' bir yerde yapılmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararına, olayla ilgili yapılan keşfin bölgenin sakin olduğu bir tarihte yapılmasını gerekçe gösterdi. Savcı olayın temmuz ayında gerçekleştiğini ve o tarihte bölgenin sakin değil, daha kalabalık olduğunu ifade etti.

Murat Başoğlu Davasında İkinci Kez Bozma Kararı Verildi

 

YAPILAN HATALAR FARK EDİLDİ

Bunun üzerine dosya, görüşülmek üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Daireler arası iş bölümüne göre 'cinsel suçlar' kapsamındaki dosyaların görüşüldüğü 15. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonrasında sanıklardan Burcu Başoğlu'nun mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Selçuk Kabadayı'ya tebligat gönderilmediği anlaşıldı.

DHA’da yer alan habere göre, bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, başka bir hatanın daha yapıldığını fark etti.

Murat Başoğlu Davasında İkinci Kez Bozma Kararı Verildi

YENİDEN İNCELENECEK

Bodrum'daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu'nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı belirlendi. Dosya duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye geri gönderildi.

 

Doğu Ekspresi’nin o ilçeden geçerken çekilen görüntüleri 1,5 milyon kişi izledi

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