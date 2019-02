Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Melis Sütşurup ismi Mustafa Sandal’ın aşklarını sosyal medya üzerinden itiraf etmesi üzerine araştırılan konular arasında. İnternet üzerinden sıklıkla Melis Sütşurup kimdiri, yaşı ve memleketi aranırken konuya ilişkin ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. 48 yaşındaki Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup, 29 yaşında ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.



Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a uyarı! TRT Müzik’te yayınlanan 'Müzik Dünyası'nda Sinan Güzel’in konuğu olan Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup’la ilgili, “Yolumuz uzun olur inşallah” dedi. Ünlü şarkıcı, 19 yaş küçük aşkının kendisine yaptığı uyarıyı da açıkladı.



Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan popçu, "Geçmişte şu hatayı çok yapıyordum. Aşkı en başa koymak büyük hata. Bir şeyi kafadan zirveye koyunca o yolculuk uzun olmuyor. İlk görüşte aşk kalıcı olamayabiliyor” dedi.



Sinan Güzel’in “Peki, siz Melis Hanım'la zirveye yaklaştınız mı?” şeklindeki sorusuna Musti, “Yok daha biz şu an ilişkimizden çok keyif aldığımız bir dönemdeyiz. Birbirimizden keyif alıyoruz. Bol bol sohbet ediyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Birbirimize iyi geliyoruz” yanıtını verdi.







"MELİS KENDİSİNE ŞARKI YAZDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLU"

Mustafa Sandal, 'Gel Bana' isimli şarkısının sözlerini Melis Sütşurup’a yazdığı iddialarını da doğrulayarak, "Melis, Gel Bana’nın kendisine yazılmasından ötürü çok mutlu. Şarkının melodisi bana ilk geldiğinde iki ay kadar şarkının sözlerini yazamamıştım. Daha sonra Melis hayatıma girdiğinde, benim o anki duygusal ve romantizm barometremin yüksekliği de devreye girince ‘Kaderimi fırtınanda yazmışlar’ diyerek sözler bir anda döküldü" ifadelerini kullandı.



MELİS’TEN MUSTİ’YE DÖVME UYARISI

Mustafa Sandal, yıllar önce koluna oğlak burcunun simgesini dövme yaptırmıştı. Geçtiğimiz günlerde o dövmenin altına oğullarının doğum tarihlerini kazıtan sanatçı, “Oğullarımın doğrum tarihini yazdırdım ve aynı yere nazar duasını da yaptıracağım. Melis, 'o dövme Quaresma gibi boynuna kadar gitmesin' diye uyardı. 'Yok artık o kadar da değil' dedim" şeklinde konuştu.

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal’la yaklaşık iki aydır birlikte olduğu konuşulan Melis Sütşurup’tan şarkılı itiraf geldi. Sosyetik güzel, önceki akşam Musti’nin yeni şarkısı ‘Gel Bana’yı paylaştı.Bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcının hayranları Melis Sütşurup'u mercek altına aldı.

MELİS SÜTŞURUP İLE MUSTAFA SANDAL SEVGİLİ Mİ?



Aşkları, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden butik sahibi sosyetik güzel, Musti'nin yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaştı.



GÖZLER MUSTİ'YE ÇEVRİLDİ



Bir çocuk annesi Sütşurup, şarkının şu kısmını paylaşarak hem aşkı itiraf etti hem de Musti'ye mesaj gönderdi:



"Orda bir dur rahatla / Bundan sonra seni kimse üzemez / Nefes al bir daha bir daha da seni kimse çözemez / Sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar / Gel bana."



İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirip adı pek çok güzelle anıldıktan sonra gönlünü Sütşurup'a kaptırdığı iddia edilen Musti'den ise ne zaman karşı atak geleceği merak konusu oldu.







"KEŞKE DUYSANIZ"



Melis Sütşurup, önceki akşam Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düştü.



MUSTİ 'GEL BANA' DEDİ



Oldu bi kere

Kalp uydu sana

Ne dersen de

Vazgeçmem artık

Gel bana

Gel bana



İçimde bir tutku

Sürekli bir kurgu

Bakınca görüyorum

Seninle hayatı

Gel bana

Gel bana.



19 YAŞ KÜÇÜK SOSYETİK GÜZEL



Boşanma sonrası adı pek çok isimle anılan Musti'nin, şimdi de gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırdığı konuşuluyor.



Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı. Sandal, kendi gibi başından bir evlilik geçen Sütşurup'la geçtiğimiz hafta İtalya'nın Milano kentinde buluştu. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için ayrı ayrı paylaşım yapan ikilinin sırrı ise Sütşurup'un dün Tayland'a gitmesiyle ortaya çıktı.



'TEMKİNLİ AŞIKLAR'



Musti, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yeni şarkısının klibini Tayland'da çekeceğini duyurmuştu. Ünlü popçunun bu açıklamasından bir gün sonra ise Sütşurup'un Tayland'dan paylaşım yapması 'tesadüfün böylesi' dedirtti. İtalya'nın ardından GüneyDoğu Asya ülkesinde buluşan ikiliden sosyetik güzelin, başarılı popçudan daha önce yola çıkmış olması "Temkinli aşıklar" yorumu yaptırdı.



6 AYDA 5 FARKLI GÜZEL



Son 6 ayda 5 farklı güzelle yakınlaştığı iddiasıyla manşetleri süsleyen Mustafa Sandal'ın, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. İki çocuk babası Musti'nin bir süredir gizli gizli görüştüğü iddia edilen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden bir oğlu var.







MUSTAFA SANDAL KİMDİR?



11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. Üniversite eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.



Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.



Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.



Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.



Müziğin yanı sıra sinema ile de ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Sandal, 2011 yılında TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadı. 2012 yılında O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olan Mustafa Sandal, 2015 yılında Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada da jüri üyesi olarak yer aldı.



13 Ocak 2008'de Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evliliği 6 Haziran 2018'de sona erdi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.



ALBÜMLERİ



1994: Suç Bende



1996: Gölgede Aynı



1998: Detay



2000: Akışına Bırak



2002: Kop



2004: İste



2007: Devamı Var



2009: Karizma



2012: Organik



2013: Tesir Altında



2015: Ben Olsaydım



2016: Dön Dünya